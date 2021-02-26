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Требования для оформления займа

Требования к документам:

  • Паспорт гражданина РФ

Требования к заемщику:

  • Возраст — от 18 до 80 лет;
  • Гражданство РФ;
  • Банковская карта для получения займа.

Рассматриваем заемщиков с плохой кредитной историей или текущими долговыми обязательствами. Заемщику не нужно заниматься сбором и оформлением многочисленных справок или поиском поручителей. Выдаем моментально займ на банковскую карту онлайн или наличными в офисе компании.

Требования к индивидуальным предпринимателям:

  • Паспорт;
  • СНИЛС;
  • Выписка с расчетного счета ИП за 12 месяцев.

Требования юридическому лицу:

  • Паспорт представителя;
  • СНИЛС представителя;
  • Устав (в действующей редакции и все изменения);
  • Оборотно-сальдовая ведомость за 12 мес (или выписку с расчетного счета ООО);
  • Финансовую отчетность.

Как погасить заём

Личный кабинет
Личный кабинет
Безналичным расчетом
Безналичным расчетом
В отделении «ПростоДеньги»
В отделении «ПростоДеньги»
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Займы под залог

Займы под залог квартиры
Займы под залог ПТС автомобиля
Займы под залог частного дома
Займы под залог участка
Займ под залог дачи

Виды займов онлайн

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5 000 – 20 000 ₽Сумма займа
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Онлайн займ «Первый 0»
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35 днейСрок займа
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5 000 – 30 000 ₽Сумма займа
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5 000 – 100 000 ₽Сумма займа
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Онлайн займ «Займ 180»
180 днейСрок займа
9 900 – 30 000 ₽Сумма займа
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Онлайн займ «Премиальный»
180 днейСрок займа
30 001 – 100 000 ₽Сумма займа
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Честные займы в Просто Деньги

Под контролем ЦБ

Финансовые услуги оказывает ООО МКК «Правовой Капитал». Номер регистрации в государственном реестре микрофинансовых организаций 1603465008019.

Входим в крупнейшее CPO

ООО МКК «Правовой капитал» является членом Саморегулируемой организации Союз микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и Развитие» (СРО «МиР»). Рег. № 96 001014. Дата регистрации в реестре – 24.01.2019 г.

На рынке с 2017 года

«Просто Деньги» на рынке с 2017 года, за это время мы улучшили все наши сервисы. У нас вы можете получить до 3 000 000 рублей под залог ПТС, до 100 000 рублей наличными по паспорту, без справок и поручителей.

Топ МФО

«Просто Деньги» - одна из крупнейших федеральных компаний в сфере микрофинансирования и залоговых займов. Мы имеем подразделения в нескольких регионах РФ.

Наши клиенты

Основная цель компании «Просто Деньги» - обеспечить спокойствие и финансовую поддержку заемщику, поэтому мы предоставляем полный доступ к нашим документам. Нам можно доверять.

93% повторных обращений

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Компания «ПростоДеньги» — одна из крупнейших федеральных компаний в сфере микрофинансирования и залоговых займов. Мы предоставляем возможность получить до 3 000 000 рублей под залог ПТС по минимальным ставкам, до 100 000 рублей онлайн на карту или наличными в офисе, по паспорту, без справок и поручителей.

Основная цель компании «ПростоДеньги» — обеспечить спокойствие и финансовую поддержку заемщику, поэтому мы предоставляем полный доступ к нашим документам. Нам можно доверять. Эффективность компании «ПростоДеньги» основана на скорости, лояльности и честности по отношению к клиентам.

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Финансовые услуги оказывает ООО МКК «Правовой Капитал». Номер регистрации в государственном реестре микрофинансовых организаций 1603465008019. Дата внесений изменений – 08.12.2016 г. Официальный сайт ЦБ РФ — https://cbr.ru. Интернет-страница ЦБ РФ с государственным реестром микрофинансовых организаций — https://cbr.ru/microfinance/registry

Интернет приемная ЦБ РФ — https://cbr.ru/Reception

ООО МКК «Правовой капитал» является членом Саморегулируемой организации Союз микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и Развитие» (СРО «МиР»). Рег. № 96 001014. Дата регистрации в реестре – 24.01.2019 г. Адрес (места нахождения) 107078, г. Москва Орликов переулок, д. 5, стр. 1, этаж 2, пом. 11. Адрес официального сайта https://npmir.ru

В соответствии с Федеральным законом от 4 июня 2018 г. №123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг», потребители финансовых услуг вправе обратиться в случае нарушения своих прав к уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг по телефону: 8 (800) 200-00-10, или по адресу 119017, г. Москва, Старомонетный пер., дом 3, или на официальном — https://finombudsman.ru или по ссылке на страницу интернет-приемной https://finombudsman.ru/lk/login

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Нажимая кнопку Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой обработки Персональных данных и согласны с ней
РКН
Персональные данные защищены. Официальный оператор по обработке Персональных данных
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