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Требования к заемщику:
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Требования к индивидуальным предпринимателям:
Требования юридическому лицу:
Финансовые услуги оказывает ООО МКК «Правовой Капитал». Номер регистрации в государственном реестре микрофинансовых организаций 1603465008019.
ООО МКК «Правовой капитал» является членом Саморегулируемой организации Союз микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и Развитие» (СРО «МиР»). Рег. № 96 001014. Дата регистрации в реестре – 24.01.2019 г.
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Основная цель компании «ПростоДеньги» — обеспечить спокойствие и финансовую поддержку заемщику, поэтому мы предоставляем полный доступ к нашим документам. Нам можно доверять. Эффективность компании «ПростоДеньги» основана на скорости, лояльности и честности по отношению к клиентам.
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Финансовые услуги оказывает ООО МКК «Правовой Капитал». Номер регистрации в государственном реестре микрофинансовых организаций 1603465008019. Дата внесений изменений – 08.12.2016 г. Официальный сайт ЦБ РФ — https://cbr.ru. Интернет-страница ЦБ РФ с государственным реестром микрофинансовых организаций — https://cbr.ru/microfinance/registry
Интернет приемная ЦБ РФ — https://cbr.ru/Reception
ООО МКК «Правовой капитал» является членом Саморегулируемой организации Союз микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и Развитие» (СРО «МиР»). Рег. № 96 001014. Дата регистрации в реестре – 24.01.2019 г. Адрес (места нахождения) 107078, г. Москва Орликов переулок, д. 5, стр. 1, этаж 2, пом. 11. Адрес официального сайта https://npmir.ru
В соответствии с Федеральным законом от 4 июня 2018 г. №123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг», потребители финансовых услуг вправе обратиться в случае нарушения своих прав к уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг по телефону: 8 (800) 200-00-10, или по адресу 119017, г. Москва, Старомонетный пер., дом 3, или на официальном — https://finombudsman.ru или по ссылке на страницу интернет-приемной https://finombudsman.ru/lk/login